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Общество

Депутат Госдумы поможет семье погибших в ДТП детей в Великих Луках

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поможет семье погибших в дорожной аварии детей в Великих Луках. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Козловский выразил искренние соболезнования родным и близким. Депутат отметил, что ситуацию с дорожной аварией в Великих Луках он берёт под свой личный контроль, а также пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь семье погибших детей.

Трагедия произошла 26 августа в 13:30 в Великих Луках у дома № 31 на улице Новосокольнической. В аварии погибли 10-месячный и 4-летний ребёнок.

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