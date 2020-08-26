Депутат Госдумы поможет семье погибших в ДТП детей в Великих Луках

17:59, 26 августа 2020, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поможет семье погибших в дорожной аварии детей в Великих Луках. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Козловский выразил искренние соболезнования родным и близким. Депутат отметил, что ситуацию с дорожной аварией в Великих Луках он берёт под свой личный контроль, а также пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь семье погибших детей.

Трагедия произошла 26 августа в 13:30 в Великих Луках у дома № 31 на улице Новосокольнической. В аварии погибли 10-месячный и 4-летний ребёнок.