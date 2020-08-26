51 школьник из Пыталовского района получил портфели от Детского фонда

21:02, 26 августа 2020, ПАИ

25 августа сотрудники и волонтёры Псковского областного отделения Российского детского фонда выехали в Пыталовский район для раздачи 51 рюкзака маленьким школьникам и выдачи вещевой помощи. Родители выбирали одежду, обувь, игрушки для детей, а мальчишки и девчонки получили свои первые школьные наборы, сладости и книжки, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Приобрести рюкзаки и все необходимые канцелярские товары удалось благодаря австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президенту Паскаль Вайер. На сайте ассоциации был организован сбор пожертвований на подготовку к школе детей из нуждающихся семей. Благодаря организованному сбору удалось привлечь средства, которых хватило на приобретение 134 рюкзаков для детей из Пыталовского, Новоржевского, Порховского, Опочецкого и Локнянского районов. Часть из них уже передана маленьким школьникам из Пыталовского и Опочецкого районов. Кроме школьных принадлежностей дети получили сладости от генерального директора ГК ООО «МегаХолод» Татьяны Кириленок и книжки от Октябрьской железной дороги.

В организации мероприятия помогали сотрудники ГКУСО «Центр социального обслуживания Пыталовского района».

«Два рюкзака с полным набором канцелярии, игрушки и форма для сына, который растёт не по дням, а по часам, стали огромным подспорьем. Спасибо вам ещё раз огромное!» – поблагодарила мама двух школьников всех, кто помог в организации мероприятия.

Поездка состоялась в рамках проекта «Щедрый склад» с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.