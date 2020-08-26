Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за продажу «соли»
Житель Пскова обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.
Мужчина приобрёл наркотическое средство 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он («соль»), чтобы затем продать его. 0,28 грамма наркотика он сбыл своему приятелю.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Псковичу грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.