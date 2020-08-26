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Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за продажу «соли»

Житель Пскова обвиняется в незаконном сбыте наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Мужчина приобрёл наркотическое средство 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он («соль»), чтобы затем продать его. 0,28 грамма наркотика он сбыл своему приятелю. 

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Псковичу грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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