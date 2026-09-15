Kia Rio и мотоцикл Honda столкнулись на улице Труда в Пскове
В Пскове на улице Труда у дома 25 произошло столкновение мотоцикла Honda и автомобиля Kia Rio. Участники дорожно-транспортного происшествия от медицинской помощи отказались, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2026
Псковичи отдали мошенникам 400 тысяч ради совместного просмотра кино и трудоустройства