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Происшествия

Kia Rio и мотоцикл Honda столкнулись на улице Труда в Пскове

В Пскове на улице Труда у дома 25 произошло столкновение мотоцикла Honda и автомобиля Kia Rio. Участники дорожно-транспортного происшествия от медицинской помощи отказались, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

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