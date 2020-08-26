Акция по безопасности дорожного движения пройдёт в Пскове 29 августа

20:05, 26 августа 2020, ПАИ

29 августа в Пскове на улице Кузбасской дивизии, 19 на парковочной площадке, прилегающей к торговому центру, пройдёт информационно-пропагандистское мероприятие «Территория ЮИД». Организаторы встречи с детьми и взрослыми – Российский экспертный центр «Движение без опасности», а также управление Госавтоинспекции Псковской области, комитет по образованию Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция пройдёт в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и призвана вовлечь школьников и их родителей в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

С 12:00 до 18:00 всех участников мероприятия будут ждать фотозоны, выставка автотранспорта Госавтоинспекции Псковской области. Педагоги-аниматоры предложат всем участникам пройти обучение «дорожной грамоте» и попробовать себя в профессиях, связанных с обеспечением безопасности на дороге. Инновационные тренажёры позволят каждому испытать, что происходит с участником дорожного движения при движении автомобиля со скоростью 20 километров в час. Также совместно со специалистами дети смогут создать многослойную конструкцию дорожного полотна.

В специальной зоне «Специалист по транспорту» гостям будет предложено проверить свои знания правил дорожного движения в части управления велосипедом. Ребята научатся снаряжать велосипед необходимым оборудованием, крепить световозвращающие элементы и проверять его техническую исправность. Дети узнают полезную информацию о принципах работы механики автомобиля, познакомятся с устройствами и агрегатами автотранспорта, на специальном тренажёре изучат процессы физики, происходящие во время движения автомобиля.

На мини-трассе, став водителями радиоуправляемых автомобилей, ребята смогут преодолеть все препятствия с учётом соблюдения ПДД.

Педагог-аниматор интерактивной зоны «Первая помощь» расскажет участникам встречи «Территории ЮИД» принципы оказания первой медицинской помощи.