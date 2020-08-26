14 попыток дачи взятки полицейским выявлено в Псковской области

23:31, 26 августа 2020, ПАИ

За семь месяцев 2020 года в Псковской области зарегистрировано 14 попыток дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции напомнили, что коррупционные деяния ведут к уголовной ответственности. УМВД России по Псковской области постоянно проводит среди жителей региона разъяснительную работу по этой проблеме, уточнили в пресс-службе.

Согласно действующему законодательству за данные преступления предусмотрена уголовная ответственность по статье 291 УК РФ (дача взятки).