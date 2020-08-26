Более 90 учебных заведений Псковской области оснащены системами видеонаблюдения

21:33, 26 августа 2020, ПАИ

В Псковской области более 90 учебных заведений оснащены системами видеонаблюдения. Об этом заявил руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Александр Седунов подчеркнул, что все учебные учреждения региона имеют паспорта безопасности и находятся под охраной специальных контролирующих ведомств.

Также в рамках подготовки к учебному году проведена работа по установке светофоров, искусственных неровностей и пешеходных переходов на территориях, приближенных к образовательным учреждениям, уточнил он.