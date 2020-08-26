Михаил Ведерников поручил максимально оперативно завершить все подготовительные мероприятия к новому учебному году

21:41, 26 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил максимально оперативно завершить все подготовительные мероприятия к новому учебному году. Об этом он заявил на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В первую очередь участники совещания обсудили комплексное обеспечение безопасности мероприятий 1 Сентября и самого учебного процесса. Глава региона напомнил, что обучение начнётся в традиционном очном формате. В связи с этим Михаил Ведерников указал на необходимость, как всегда, серьёзно подойти к организации в учебных заведениях всех форм безопасности.

Руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов проинформировал о готовности учебных учреждений региона к началу учебного года. В частности, он заявил, что все организации имеют паспорта безопасности и находятся под охраной специальных контролирующих ведомств, а более 90 учебных заведений оснащено системами видеонаблюдения.

Среди персонала завершается общий инструктаж по технике безопасности, а также ознакомление с требованиями Роспотребнадзора. Совместно с инспекторами ГИБДД были разработаны безопасные маршруты первоклассников.

О готовности образовательных учреждений Псковской области также доложили руководители региональных управлений Росгвардии, МВД и МЧС.

Ещё один вопрос повестки был связан с обеспечением комплексной безопасности при проведении избирательных кампаний в единый день голосования. Губернатор напомнил, что это мероприятие должно быть проведено в регионе на таком же высоком профессиональном уровне, как и общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что в ходе организации санитарной безопасности во время проведения единого дня голосования за основу будут взяты рекомендации Роспотребнадзора, адаптированные к нынешним условиям.

В продолжение совещания были рассмотрены вопросы транспортной безопасности региона и безопасности пассажирских перевозок. Губернатор обратил внимание на необходимость проведения полного комплекса мероприятий по снижению детского травматизма на дорогах вблизи учебных учреждений.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, над исполнением каждого из которых будет осуществляться контроль.