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Футбольный клуб «Псков» потерпел третье поражение подряд

26 августа состоялся очередной матч первенства России по футболу среди футбольных команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». Санкт-Петербургское «Динамо» принимало на своём поле псковскую команду, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К этой игре хозяева подходили в ранге лидера, а псковичи, напротив, в качестве аутсайдера. Во многом это и определило ход игры. Футболисты из Санкт-Петербурга чаще атаковали, в итоге именно «Динамо» открыло счёт на 33-й минуте. После длинной передачи Андрея Семенчука Василий Яцков мощно пробил в дальний угол ворот.

В конце второго тайма преимущество «Динамо» удвоил вышедший на замену Сергей Кириллов. Псковичам не удалось забить даже гол престижа. Зато в самом конце матча команда из Санкт-Петербурга довела счёт до крупного. Сергей Молчанов прямым ударом со штрафного установил итоговый счёт в матче – 3:0 в пользу «Динамо».

Это третье поражение псковской команды подряд. Футбольный клуб «Псков» ещё не набрал ни одного очка в текущем розыгрыше. Следующий матч псковичи проведут на выезде против «Карелии» из Петрозаводска. Игра состоится в субботу, 5 сентября.

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