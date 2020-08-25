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Экономика

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

Доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017-2019 годах. После аудита Счетной палаты РФ пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей, пишет ТАСС.

«Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан», - говорится в отчете Счетной палаты.

Сохраняется проблема открытия на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. При этом если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался.

«В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей», - следует из текста отчета.

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