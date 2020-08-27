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Страшной трагедией назвал Михаил Ведерников происшествие в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить состояние дороги в Великих Луках, на которой произошло ДТП с гибелью детей.

Глава региона назвал случившееся страшной трагедией: на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми. Оба ребёнка (4 года и 10 месяцев) погибли.

«Это страшный удар для семьи. Выражаю искренние и глубокие соболезнования маме и родственникам погибших деток. Дай Бог сил пережить это горе.
Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются, как и состояние водителя. Поручил проанализировать состояние данного участка дороги (наличие и качество тротуаров, освещения и др.). Мы не должны терять детей», - написал Михаил Ведерников.

26 августа около 13:30 в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Лукак на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной 66-летний водитель автомашины ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми.

В результате ДТП двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев погибли. Младший ребенок находился в коляске. По предварительным данным, мама детей не пострадала. Водитель был трезв.

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