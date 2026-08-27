Швейный цех сгорел в Великих Луках

10:46, 27 августа 2026, ПАИ

Швейный цех сгорел на улице Винатовского в Великих Луках 26 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России



Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России



Сообщение о возгорании поступило в 17:01. На третьем этаже сгорел швейный цех и оборудование на площади 150 квадратных метров, а также чердак. Специалистам МЧС России удалось спасти два этажа здания, эвакуированы 14 человек.

Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Также произошёл пожар в деревне Раменье Новосокольнического района. От огня пострадал жилой дом, предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Кроме того, вчера в результате возгорания в многоквартирном доме в Пскове пострадал мужчина.