Суд приговорил великолучанку к тюрьме за торговлю наркотиками

17:38, 26 августа 2026, ПАИ

Жительница Великих Лук отправится в тюрьму за продажу наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в январе 2025 года 21-летняя местная жительница незаконно продала лицу, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии, наркотическое средство. Запрещенное вещество она ранее купила через интернет.

В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал её виновной в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ).

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, а также смягчающие обстоятельства, в том числе активное способствование женщины расследованию преступления и малолетнего ребёнка у неё на иждивении. В итоге великолучанке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года, которое отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Ранее другая великолучанка получила пять лет тюрьмы за продажу наркотиков.