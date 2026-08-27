Мужчина пострадал при пожаре в многоэтажке на улице Бастионной в Пскове
Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Бастионной произошёл в Пскове 26 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 05:14. На восьмом этаже в квартире выгорела кухня, вся квартира закопчена. Пострадал мужчина, он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Возможной причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Сотрудники МЧС спасли двух человек, из них один ребёнок; пять человек эвакуированы, три квартиры спасены. На месте работали 12 пожарных и пять единиц техники.
Напомним, 24 августа пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали три пожара. Во вторник, 25 августа, в Великих Луках загорелся автомобиль «Москвич-2141».
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