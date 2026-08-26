ГАЗель столкнулась с грузовиком в Опочецком районе, есть пострадавший

Водителя ГАЗели зажало в кабине после столкновения с грузовиком в Опочецком районе

17:22, 26 августа 2026, ПАИ

Водитель автомобиля ГАЗель совершил попутное столкновение с грузовиком на 399-м километре трассы в Опочецком районе, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ



Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ









Водитель ГАЗели оказался зажат в автомобиле. Пожарные подразделения с помощью гидравлического инструмента проводят деблокирование пострадавшего.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста 2013 года рождения у дома № 53 на улице Максима Горького в Пскове.