ГАЗель столкнулась с грузовиком в Опочецком районе, есть пострадавший

Водителя ГАЗели зажало в кабине после столкновения с грузовиком в Опочецком районе
Водитель автомобиля ГАЗель совершил попутное столкновение с грузовиком на 399-м километре трассы в Опочецком районе, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Водитель ГАЗели оказался зажат в автомобиле. Пожарные подразделения с помощью гидравлического инструмента проводят деблокирование пострадавшего.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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