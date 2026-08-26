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Происшествия

Жителя Дедовичей отправили под стражу за убийство знакомого в пьяной ссоре

Жителя Дедовичей отправили под стражу за убийство знакомого, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Дедовичский районный суд

Вечером 22 августа в посёлке Дедовичи мужчина распивал алкоголь со своим знакомым. Во время произошедшей между ними ссоры обвиняемый нанёс знакомому несколько ударов кулаками по голове. В результате полученных повреждений последний скончался ночью 23 августа в автомобиле скорой помощи.

Теперь дедовичанин обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчина заключён под стражу до 24 октября включительно.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 38-летний местный житель обвиняется в убийстве отчима. По версии следствия, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.

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