Жителя Дедовичей отправили под стражу за убийство знакомого в пьяной ссоре

17:46, 26 августа 2026, ПАИ

Жителя Дедовичей отправили под стражу за убийство знакомого, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 22 августа в посёлке Дедовичи мужчина распивал алкоголь со своим знакомым. Во время произошедшей между ними ссоры обвиняемый нанёс знакомому несколько ударов кулаками по голове. В результате полученных повреждений последний скончался ночью 23 августа в автомобиле скорой помощи.

Теперь дедовичанин обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчина заключён под стражу до 24 октября включительно.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 38-летний местный житель обвиняется в убийстве отчима. По версии следствия, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.