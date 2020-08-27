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Общество

4 556 жителей Псковской области заразились коронавирусом

4 556 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 27 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у 29 человек.

Выздоровели 3 214 пациентов (за сутки – 21). Умер 61 инфицированный человек. Всего специалисты провели 79 520 (за сутки – 706) тестов на коронавирус.

«26 августа снова небольшое количество новых случаев +29 за сутки. Цифра постепенно снижается, так как уже вторые сутки в активных очагах спокойно, +0. Также ещё +21 человек победил инфекцию. Берегите себя!» – написал губернатор.

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