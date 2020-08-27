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Общество

10 сирот из Великих Лук получили жильё после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры десять сирот смогли получить жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Администрация города Великие Луки своевременно не обеспечила жильём 10 лиц из указанной категории. Они состояли в списке граждан, которые подлежали обеспечению жильём из специализированного жилищного фонда.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию обеспечить заявителей благоустроенными жилыми помещениями.

В результате сироты получили благоустроенные квартиры.

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