10 сирот из Великих Лук получили жильё после вмешательства прокуратуры
После вмешательства прокуратуры десять сирот смогли получить жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.
Администрация города Великие Луки своевременно не обеспечила жильём 10 лиц из указанной категории. Они состояли в списке граждан, которые подлежали обеспечению жильём из специализированного жилищного фонда.
Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию обеспечить заявителей благоустроенными жилыми помещениями.
В результате сироты получили благоустроенные квартиры.