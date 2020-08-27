Житель Пушкиногорского района избил до смерти свою сожительницу

09:18, 27 августа 2020, ПАИ

Избил до смерти свою сожительницу житель Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

49-летний местный житель во время ссоры со своей сожительницей нанес ей не менее десяти ударов руками и ногами в область головы, а также не менее семи ударов по телу. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.