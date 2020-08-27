Баня сгорела в Пушкиногорском районе

09:32, 27 августа 2020, ПАИ

27 августа в 2:25 в деревне Курово Пушкиногорского района сгорела баня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В этот же день в 2:42 произошёл пожар на улице Рабоче-Крестьянской в Новоржеве. В жилом доме сгорела кровля, огнём повреждена дощатая веранда. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Сотрудники МЧС спасли от огня жилой дом и четыре надворные постройки. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электропровдки в доме.

Ещё один пожар случился 26 августа в 11:21 в деревне Замошье Псковского района. Выгорела изнутри хозяйственная постройка. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – аварийный режим работы холодильника.

Кроме того, в этот же день в 13:20 в садоводческом товариществе «Милевка» Псковского района выгорела изнутри по всей площади баня. Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – аварийный режим работы электросети в бане.

Ещё один пожар произошёл в 23:19 на улице Новоселенинской в Великих Луках. В неэксплуатируемом, полуразрушенном строении огнём повреждена кровля и стены на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 15 человек. Сотрудники МЧС спасли от огня гараж и хозпостройку. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.