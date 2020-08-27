28 парковочных мест появится возле дома №91 на улице Юбилейной

10:20, 27 августа 2020, ПАИ

26 августа глава города Елена Полонская провела встречу с жителями своего округа №8, собственниками квартир по улице Юбилейной, 91. Встреча началась с проверки качества выполненных работ за 2020 год. Ещё зимой в этом доме остро стоял вопрос ремонта лифтового оборудования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Новые лифты сделали за 2,5 недели, рабочие трудились без отдыха и выходных. От всех жильцов дома большая благодарность за вовремя оказанную помощь и за исправную работу лифтов», - рассказала жительница дома Наталья Абабкова и подчеркнула, что объект был сдан в эксплуатацию раньше на 1,5 месяца.

Повестка новой встречи — обсуждение проекта реконструкции Кузбасской Дивизии второй очереди. Основной задачей стало решение вопроса о выполнении комплексного благоустройства территории, которое было заявлено проектировщиком на основании пожеланий жителей.

По проекту предлагается отмежевать часть земельного участка рядом с домом в пользу города для возможности устройства территории по всем современным требованиям. Запланированы следующие работы на данном придомовом участке: создание 28 парковочных карманов на месте стихийной стоянки авто, установка бортового камня вдоль дороги, заасфальтированная дорожка шириной 1,5 метра.

Деревья, высаженные жителями, будут сохранены. Елена Полонская развеяла опасения, что проезд будет сквозным.

В ходе обсуждения собственники квартир внесли дополнение. Они предложили установить освещение проезда и парковки, направив лампы по направлению от дома, чтобы свет не попадал в квартиры. Глава города согласилась с необходимостью установки освещения и назвала это «существенным замечанием», которое обязательно будет включено в проект.

В ходе полуторачасового диалога жители приняли решение отдать небольшую территорию, прилегающую к дому, под благоустройство в рамках проекта.

Кроме того, было решено, что общедомовое собрание пройдет через 10 дней, и тогда каждый собственник сможет в очной или заочной форме проголосовать по этому вопросу.

В проект ещё могут вноситься изменения, 1 октября он будет передан на госэкспертизу. Работы в рамках реконструкции Кузбасской Дивизии второй очереди рассчитаны на период 2022 - 2023 гг.