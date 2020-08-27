2 сентября в районных кинозалах бесплатно покажут фильм «Судьба человека»

10:28, 27 августа 2020, ПАИ

2 сентября в районных кинозалах и культурно-досуговых организациях Псковской области зрителям бесплатно покажут драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова. Кинопоказ состоится в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны», которая в свою очередь является частью мероприятий Года памяти и славы 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В общей сложности для кинопоказа в области будет задействовано 14 площадок, расположенных в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Пушкинских Горах, Печорах, Новосокольниках, Себеже, Бежаницах, Новоржеве и Порхове.

Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году, ставшей решающим вкладом в окончание Второй мировой войны.

Акция «Великое кино Великой страны» предполагает ежегодный показ фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Художественные ленты, снятые фронтовиками о пережитом, сегодня имеют значение свидетельства очевидцев. С помощью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение к войне и ценности человеческой жизни.

Кинопоказ проводится при активной и всесторонней поддержке комитета по культуре Псковской области. Цель акции — вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать, как создавалось большое кино. Акцию поддержат в 100 городах России.