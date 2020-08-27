0
11:46
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
11:46
Селекторное совещание с медиками Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11:43
Публикуем видео с места пожара на швейной фабрике в Опочке. ЭКСКЛЮЗИВ
11:27
Швейная фабрика горит в Опочке
10:55
Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя
10:46
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
10:20
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
Еще новости
Общество

2 сентября в районных кинозалах бесплатно покажут фильм «Судьба человека»

2 сентября в районных кинозалах и культурно-досуговых организациях Псковской области зрителям бесплатно покажут драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова. Кинопоказ состоится в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны», которая в свою очередь является частью мероприятий Года памяти и славы 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В общей сложности для кинопоказа в области будет задействовано 14 площадок, расположенных в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Пушкинских Горах, Печорах, Новосокольниках, Себеже, Бежаницах, Новоржеве и Порхове.

Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу в 1945 году, ставшей решающим вкладом в окончание Второй мировой войны.

Акция «Великое кино Великой страны» предполагает ежегодный показ фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Художественные ленты, снятые фронтовиками о пережитом, сегодня имеют значение свидетельства очевидцев. С помощью таких картин мы можем прочувствовать особое отношение к войне и ценности человеческой жизни.

Кинопоказ проводится при активной и всесторонней поддержке комитета по культуре Псковской области. Цель акции — вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать, как создавалось большое кино. Акцию поддержат в 100 городах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
27 августа 2020
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
Селекторное совещание с медиками Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
27 августа 2020
Селекторное совещание с медиками Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Публикуем видео с места пожара на швейной фабрике в Опочке. ЭКСКЛЮЗИВ
27 августа 2020
Публикуем видео с места пожара на швейной фабрике в Опочке. ЭКСКЛЮЗИВ
Швейная фабрика горит в Опочке
27 августа 2020
Швейная фабрика горит в Опочке
Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя
27 августа 2020
Решается вопрос об избрании меры пресечения для сбившего насмерть двух детей водителя
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
27 августа 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
27 августа 2020
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
ПАИ в прямом эфире покажет совещание Михаила Ведерникова с медиками
27 августа 2020
ПАИ в прямом эфире покажет совещание Михаила Ведерникова с медиками

Идет загрузка...