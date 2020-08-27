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Нашедший чужую карту опочанин расплатился ей за свои покупки

Вечером 26 августа в МО МВД России «Опочецкий» обратилась 46-летняя жительница деревни Песчивка Опочецкого района. Она сообщила, что днем потеряла свою банковскую карту. Нашедший ее неизвестный вместо того, чтобы вернуть карту владелице, стал совершать покупки в магазинах Опочки. В результате женщина лишилась более 6 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейским по горячим следам удалось установить подозреваемого в  хищении. Им оказался 35-летний безработный житель деревни Глубокое Опочецкого района.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

 

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