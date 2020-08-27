Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло

10:51, 27 августа 2020, ПАИ

Число смертей от коронавируса в Псковской области снова выросло и достигло 62 случаев. 27 августа появилось сообщение о ещё одном умершем.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло на 29 и достигло 4556. Выздоровел ещё 21 человек.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1449, Великие Луки – 873, Бежаницкий район - 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 69, Дновский район - 107, Красногородский район – 41, Куньинский район – 41, Локнянский район - 14, Невельский район - 147, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 123, Опочецкий район – 46, Островский район – 330, Палкинский район - 53, Печорский район – 81, Плюсский район – 103, Порховский район - 161, Псковский район – 391, Пустошкинский район – 27, Пушкиногорский район - 11, Пыталовский район – 23, Себежский район – 35, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.