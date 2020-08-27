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Общество

Алкоголь украл великолучанин в магазине и попытался скрыться

В Великих Луках мужчина украл в магазине алкоголь и попытался скрыться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

8 мая в полицию Великих Лук поступило сообщение от работника одного продуктового магазина крупной торговой сети, расположенного на улице Зверева. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина похитил с полки в зале алкогольную продукцию, спрятал ее под одежду и скрылся.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 35-летний безработный житель поселка Дорожный Великолукского района. Ранее мужчина уже был судим за кражи и хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации.

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