Три человека пострадали при пожаре на швейной фабрике в Опочке
При пожаре на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в Опочке пострадали три человека, двоих не могут найти, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Как сообщили очевидцы происшествия, никто из окон не прыгал, но была сильная давка на лестнице.
В ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что на данный момент за медицинской помощью обратились 3 сотрудницы. 2 женщины с переломами доставлены в Опочецкую больницу.
По официальным данным, погибших нет. Работники предприятия не могут дозвониться до двух сотрудниц.
Видео с места происшествия>>>.