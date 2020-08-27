Три человека пострадали при пожаре на швейной фабрике в Опочке

11:48, 27 августа 2020, ПАИ

При пожаре на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в Опочке пострадали три человека, двоих не могут найти, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщили очевидцы происшествия, никто из окон не прыгал, но была сильная давка на лестнице.

В ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что на данный момент за медицинской помощью обратились 3 сотрудницы. 2 женщины с переломами доставлены в Опочецкую больницу.

По официальным данным, погибших нет. Работники предприятия не могут дозвониться до двух сотрудниц.

Видео с места происшествия>>>.