Ведерников: Каждый директор школы должен знать, что делать при обнаружении в классе коронавируса

11:58, 27 августа 2020, ПАИ

«Нам нужен понятный алгоритм, учитывающий все возможные негативные сценарии. Каждый директор школы должен знать, что делать при обнаружении в классе коронавируса», - заявил губернатор Псковской области на совещании с медиками накануне нового учебного года.

Глава региона отметил, что организация учебного процесса в новых непростых условиях во многом определит работу сферы здравоохранения Псковской области. «Нам предстоит обеспечить безопасность более чем 100 тысяч школьников и порядка 10 тысяч преподавателей», - напомнил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что педагоги должны быть «на прямом контакте» с медиками. «Считаю необходимым, чтобы между школами и медучреждениями были заключены договоры о сотрудничестве, чтобы был быстрый и четкий канал коммуникации. Можно заранее прогнозировать, что будут и ложные сигналы, но к ним также нужно относиться со всей серьезностью, но при этом так, чтобы не нарушить работу школы», - подытожил губернатор.