Михаил Ведерников: Гериатрическое направление в Псковской области нуждается в расширении

12:06, 27 августа 2020, ПАИ

В Псковской области гериатрическое направление нуждается в расширении и дальнейшем тиражировании. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с медицинскими работниками 27 августа.

По его словам, формирование в регионе гериатрической службы в рамках проекта «Старшее поколение» — стратегическое направление, поскольку в области высокая доля пожилых людей.

«В сентябре 2019 года открылись первые 20 гериатрических коек в Псковском госпитале для ветеранов войн. Практика показала, что услуга востребована и нуждается в расширении и дальнейшем тиражировании», - подчеркнул губернатор.

Ведерников предложил вывести госпиталь на новый уровень и создать в структуре учреждения областного гериатрического центра. «Госпиталь ветеранов войн, сохраняя свой первоначальный статус, шаг за шагом сможет расширять свой функционал и предоставлять услуги для всех пожилых людей в регионе», - считает глава региона.