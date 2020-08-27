Семь очагов коронавируса по-прежнему полыхают в Псковской области

12:18, 27 августа 2020, ПАИ

Семь очагов коронавируса по-прежнему полыхают в Псковской области. Об этом на совещании 27 августа сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Под наблюдением специалистов находятся семь вспышек с общим числом заболевших 96 человек. Речь идёт о трёх отделениях Псковской областной клинической больницы, о санатории «Гороховое озеро» (сейчас он закрыт), о Пустошкинском филиале Новосокольнической больницы и двух монастырях: Крыпецком (там 25 случаев заболевания) и Псково-Печерском (18 случаев).

«С самого начала у нас уже зарегистрировано 30 вспышек с общим числом пострадавших 659 человек. Это 14,8% от всех заболевших», - уточнил Александр Нестерук.