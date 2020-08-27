Заболеваемость COVID-19 в Псковской области в 7 раз превышает официальную статистику

12:21, 27 августа 2020, ПАИ

Реальная заболеваемость COVID-19 в 7 раз превышает официальную статистику, заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на совещании с медиками 27 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Таким образом, на одного официально зарегистрированного заболевшего приходятся ещё семь человек, которые болеют коронавирусом в скрытой или лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью.

«Поэтому те случаи заболевания, которые регистрируются в том или ином муниципальном образовании, нужно смело умножать примерно на семь», - отметил Нестерук.