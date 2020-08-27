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Общество

Псковская область не готова к третьему этапу снятия ограничений

Псковская область не готова к третьему этапу снятия ограничений, связанных с коронавирусом, уверен главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Об этом он заявил на совещании с медиками 27 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук также отметил, что регион не готов к окончательному снятию ограничений по количеству регистрируемых случаев COVID-19 и числу проводимых тестов. 

В частности, ситуация с заболеваемостью ухудшается в Пскове и Великих Луках. «К тому же в ближайшее время нам предстоит достаточно сложный период - начало нового учебного года, время подъема респираторных заболеваний», - напомнил Нестерук.

 

 

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