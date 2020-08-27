Более 600 человек в Псковской области лечатся от коронавируса

12:36, 27 августа 2020, ПАИ

В Псковской области сегодня 631 пациент с коронавирусом находится на лечении, из этого числа 232 госпитализировано, 299 — на амбулаторном лечении. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на селекторном совещании с медицинскими работниками 27 августа.

Марина Гаращенко также отметила, что региону предстоит провести масштабную работу по модернизации медицинской службы в связи с введением в эксплуатацию новой инфекционной больницы. Гаращенко подчеркнула, что уже подготовлен соответствующий приказ.

«В сентябре, когда заработают два инфекционных корпуса, маршрутизация будет выстроена определенным образом. Общий коечный фонд составит 388 коек, который будет сохранятся в ближайшей перспективе. 300 из них — в новых инфекционных корпусах, а 88 — в инфекционном отделении горбольницы. К концу сентября планируем вернуть всю плановую помощь в Псковской горбольнице», - заключила Гаращенко.