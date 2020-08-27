В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу

12:45, 27 августа 2020, ПАИ

В шести районах Псковской области и Великих Луках превышен среднеобластной показатель по коронавирусу. В Плюсском, Островском, Дновском, Великолукском, Псковском, Порховском районах и Великих Луках показатель равен – 728,8, тогда как среднероссийский показатель на 100 тысяч жителей – 652. Псков недотягивает до среднего областного уровня 8%. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании с медиками Псковской области 27 августа.

«Максимальный уровень заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в Псковской области на 24 неделе – 596 случаев. За два месяца этот уровень снизился в 2,4 раза. Вместе с тем две последние недели мы отмечаем рост заболеваемости. На 32 неделе фиксировали 21 случай за сутки в среднем. На прошлой неделе - 34,7 случаев за сутки в среднем», – отметил Александр Нестерук.

Кроме того, главный санитарный врач рассказал, что 171 случай, или 4,2%, завезен из-за пределов области. 2 903 человека, или 71,3%, были инфицированы через контакты. 520 случаев зарегистрировано в медицинских учреждениях, 1 767 - в быту и семье, 545 - на предприятиях и в организациях.