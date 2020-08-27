Псковских детей будут прививать прямо в школах

12:54, 27 августа 2020, ПАИ

В Псковской области медицинские работники будут прививать детей прямо в школах и других образовательных учреждениях. Об этом заявила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на селекторном совещании с медработниками региона 27 августа.

По словам Рагозиной, соответствующая договоренность о допущении медработников в образовательные учреждения уже достигнута. При этом сотрудники медицинских служб должны соблюдать все эпидемиологические нормы.

Надежда Рагозина также отметила, что если все в регионе будут соблюдать подобные нормы по безопасности, то все планы по вакцинации удастся выполнить.