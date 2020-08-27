Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда

13:05, 27 августа 2020, ПАИ

«Для работы в новой инфекционной больнице мы постарались собрать лучшую команду, которая получила опыт во время пандемии», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 27 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поблагодарил всех за работу в период борьбы с коронавирусом. «Мы справились и прошли этот сложный период достойно, но сейчас перед нами открываются новые и не менее важные задачи. В этот период мы обнаружили все слабые места в сфере здравоохранения Псковской области, но с другой стороны - нам и помогают: в сентябре откроется новая инфекционная больница. Мы постараемся, чтобы это было образцовое учреждение, благо здание новое, новейшее оборудование. Но и другие медучреждения в области мы забывать не будем. Нам ещё многое предстоит сделать», - подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что необходимо составлять планы на следующий год с тем, чтобы войти в федеральные программы и получить финансирование на закупку оборудования, в котором есть потребность.

Строительство Псковской областной клинической инфекционной больницы с отделением в Великих Луках ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. Планируется, что больница будет готова к 15 сентября, а первых пациентов примет уже в октябре. Больница в Пскове рассчитана на 200 коек, Великолукский филиал – на 100 коек. Учреждение возглавит врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.