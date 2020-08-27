Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области

13:11, 27 августа 2020, ПАИ

137 новых случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Псковской области, что в 2,7 раза меньше, чем было в июне. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора Псковской области с медицинскими работниками Псковской области 27 августа.

За прошлую неделю в Псковской области было зарегистрировано 137 новых случаев внебольничной пневмонии. Не все пациенты были заражены ковидом. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 8,7%.

Вместе с этим максимальное число зараженных было зарегистрировано на первой неделе июня – 371 человек. К сегодняшнему дню число заболевших снизилось в 2,7 раза.