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Общество

Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области

Фото ПАИ.

137 новых случаев внебольничной пневмонии зафиксировано в Псковской области, что в  2,7 раза меньше, чем было в июне. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора Псковской области с медицинскими работниками  Псковской области 27 августа. 

За прошлую неделю в Псковской области было зарегистрировано 137 новых случаев внебольничной пневмонии. Не все пациенты были заражены ковидом. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 8,7%. 

Вместе с этим максимальное число зараженных было зарегистрировано на первой неделе июня – 371 человек. К сегодняшнему дню число заболевших снизилось в 2,7 раза.

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