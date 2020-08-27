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Общество

Самый зрелищный этап «Десантного взвода» проходит в Псковской области

Один из самых зрелищных этапов конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» пройдет 27 августа на полигоне «Струги Красные» в Псковской области. Речь о гонке преследования на боевых машиной со стрельбой. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре соревнований, в гонке принимают участие представители России, Алжира, Белоруссии, Китая. Каждая команда представлена двумя экипажами.

На старт команды выйдут в порядке, который определен результатами предыдущих этапов. Экипажам предстоит пройти пятикилометровую дистанцию с препятствиями и двумя огневыми рубежами. Результаты по времени двух экипажей суммируются. За нарушения правил прохождения трассы участникам может быть добавлено штрафное время, которое будет добавлено к общему результату команды, а за промахи на огневых рубежах экипажам боевых машин предстоит пройти штрафной круг протяженностью 300 метров.

Все экипажи боевых машин примут старт на российских БМД-2, а команда Алжира на БТР-82А, также российского производства. В гонке преследования принимают участие 8 экипажей из 4 стран. Всего в соревнованиях по полевой выучке участвуют представители 11 стран мира. Итоги гонки преследования со стрельбой будут подведены во второй половине дня. Принимать решение будет судейская коллегия, состоящая из 11 судей, по одному представителю от стран-участниц.

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