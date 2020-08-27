Псковские депутаты оценили ремонт сквера и тротуаров в микрорайоне Овсище

13:40, 27 августа 2020, ПАИ

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская вместе с членом фракции «Единой России» в Псковской гордуме Григорием Стороненковым выехали на округ № 12 и оценили результат ремонтных работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в сквере на улице Технической. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В сквере установлены детская и спортивная площадки, тренажёры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтном дизайне, положено искусственное покрытие на площадках, установлены опоры освещения.

При благоустройстве зелёной зоны деревья высаживались сразу рослые, при высадке использовались современные декоративные кустарники. Сквер в полном смысле народный, задуман был ещё в 2014 году.

В 2017 году стала работать программа «Формирование комфортной городской среды», жители вместе с депутатом вышли с инициативой сделать сквер. Собрали подписи, а в 2019 году уже прошло рейтинговое голосование. В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство сквера, и в конце июля этого года сквер был сдан.

«Средства программы «Формирование современной городской среды» выделяются не только на дворовые территории, но и на благоустройство общественных пространств. Жители сами решают, что необходимо реконструировать в их округе, именно своей гражданской позицией они приносят ту победу, которая гарантирует обустройство территории на их округе. Сейчас идёт голосование за название сквера. Лидируют два – «Соколинка» и «Александр Невский». Документы уже собраны и находятся в комиссии по упорядочению названий улиц», – отметила Елена Полонская.

Также вместе с местными жителями единороссы оценили ремонт тротуаров вдоль улиц Чудской и Ижорского Батальона. На участке были заменены асфальт и бордюрный камень.

Жители микрорайона вместе с депутатом подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Работа была начата поэтапно: понижен бордюр на остановках тротуарной плиткой, установлено освещение и скамейки вдоль зелёной зоны.

Кроме того, жильцы обратились по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части, попросили скосить высокие кусты возле пешеходного перехода, а также установить гаражи для маломобильных групп населения. Также представители маломобильных групп попросили заасфальтировать три ямы в тротуаре перед мостом.

Все вопросы находятся на контроле у депутата по округу.