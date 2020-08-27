Россия создала резерв из силовиков для помощи Белоруссии – Путин

14:08, 27 августа 2020, ПАИ

Россия по просьбе Лукашенко создала резерв силовиков для Белоруссии, который в случае необходимости окажет помощь. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-24».

«Но мы договорились что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из под контроля и пока экстремистские элементы не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», – подчеркнул Путин.