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Общество

Россия создала резерв из силовиков для помощи Белоруссии – Путин

Россия по просьбе Лукашенко создала резерв силовиков для Белоруссии, который в случае необходимости окажет помощь. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-24». 

«Но мы договорились что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из под контроля и пока экстремистские элементы не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», – подчеркнул Путин.

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