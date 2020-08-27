1 сентября в Псковской области будет солнечно

14:45, 27 августа 2020, ПАИ

В последние дни августа в Псковской области ожидается комфортная погода с кратковременными дождями, сообщила Псковскому агентству информации начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Прогнозируется слабый ветер от юго-западного до северо-западного. Днём воздух будет прогреваться до +17...+22 градусов, ночью термометры покажут от +6 до +11 и от +7 до +12.

«Если говорить о 1 сентября, то, судя по прогнозам, день будет благоприятным, малооблачным, выглянет солнце, ожидается температура до +20 градусов и пока без дождей», - уточнила Тала Нещадимова.