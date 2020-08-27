24 охранника оштрафованы в Псковской области за незаконную деятельность

15:02, 27 августа 2020, ПАИ

В целях пресечения и предотвращения нарушений в области частной охранной деятельности сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охранник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Состоялось 128 проверок охранников на объектах, находящихся под охраной частных охранных организаций. Выявлено 36 административных правонарушений, в том числе 24 охранника привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление частной охранной деятельности.

Кроме того, росгвардейцы разъясняли федеральное законодательство об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия, а также применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении частной охранной деятельности.