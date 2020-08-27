0
14:45
1 сентября в Псковской области будет солнечно
14:14
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
13:22
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
13:11
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
13:05
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
13:04
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
12:45
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Еще новости
Общество

Осужденных Псковской области познакомили с российским кинематографом

В исправительных колониях УФСИН России по Псковской области прошли культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня российского кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

В исправительных учреждениях области среди осужденных провели викторины на знание лучших российских фильмов «Угадай кино». Помимо этого участникам мероприятий читали лекции об истории российского кинематографа.

Сотрудники воспитательной службы организовали кинолектории «Ретро», где транслировалась классика отечественного кино и лучшие видеофильмы, подготовленные студиями кабельного телевидения.

Всего в культурно-массовых мероприятиях приняло участие более 1400 осужденных. По итогам викторин победители будут поощрены правами начальников учреждений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

1 сентября в Псковской области будет солнечно
27 августа 2020
1 сентября в Псковской области будет солнечно
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
27 августа 2020
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
27 августа 2020
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
27 августа 2020
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
27 августа 2020
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
27 августа 2020
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
27 августа 2020
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
27 августа 2020
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета

Идет загрузка...