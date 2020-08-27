Осужденных Псковской области познакомили с российским кинематографом

15:32, 27 августа 2020, ПАИ

В исправительных колониях УФСИН России по Псковской области прошли культурно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня российского кино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

В исправительных учреждениях области среди осужденных провели викторины на знание лучших российских фильмов «Угадай кино». Помимо этого участникам мероприятий читали лекции об истории российского кинематографа.

Сотрудники воспитательной службы организовали кинолектории «Ретро», где транслировалась классика отечественного кино и лучшие видеофильмы, подготовленные студиями кабельного телевидения.

Всего в культурно-массовых мероприятиях приняло участие более 1400 осужденных. По итогам викторин победители будут поощрены правами начальников учреждений.