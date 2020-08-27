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Общество

Псковская областная больница получила новый реанимобиль

В автопарке Псковской областной клинической больницы появился современный реанимобиль. Автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» оборудован и полностью укомплектован. С его помощью  можно будет транспортировать пациентов в тяжелом состоянии, оперативно оказывая им необходимую медицинскую помощь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Всероссийская акция «Спасибо врачам», инициированная партией «Единая Россия», продолжается, – отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, заслуженный врач РФ Виктор Антонов. – Медики сегодня нуждаются в особой поддержке и заботе, ведь они находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И первое, что необходимо врачам, – это специализированный транспорт. Этот реанимобиль приобретен на партийные средства. При помощи этого реанимобиля можно будет сохранить человеческие жизни, когда счет идет буквально на секунды, в нем есть всё необходимое для этого оборудование, в том числе и аппарат искусственной вентиляции легких».

Виктор Антонов напомнил, что  партия собрала более 560 миллионов рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса.  Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. По согласованию с Минздравом России на них закупили реанимобили, которые переданы в регионы.

Ранее в рамках акции «Спасибо врачам» медучреждениям были переданы два легковых автомобиля:  один -  Псковской городской больнице, которая в период пандемии стала COVID-центром, а второй  - Псковской городской поликлинике для выездов на дом к пациентам.  Также единороссы передавали медикам средства индивидуальной защиты. 750 противочумных костюмов были отправлены в районы области для медиков,  которые работают с ковидными больными.

100 тысяч масок для псковских медучреждений передал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и еще 200 тысяч - секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Маски также были распределены по различным учреждениям, сотрудники которых работают с людьми

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