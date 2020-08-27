Аварийную баню снесли в псковском микрорайоне Кресты

16:19, 27 августа 2020, ПАИ

В псковском микрорайоне Кресты снесли аварийную баню. Сейчас грейдер разравнивает территорию и засыпает её асфальтной крошкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во время одного из весенних выездов глава города Елена Полонская посетила территорию Военного городка-3, где местные жители обратили внимание на бесхозное разваленное здание. Раньше здесь была баня, принадлежавшая военной части.

К началу 90-х баня прекратила работу за ненадобностью. Помимо этого, зданию требовалась реконструкция, нужны были большие деньги, которых на то время не было.

Зданием никто не занимался, оно обветшало и портило облик района. Во время диалога с местными жителями было решено привести территорию в порядок.