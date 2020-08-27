Владимир Путин дал оценку уровню инфляции в России

16:30, 27 августа 2020, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин считает, что инфляция в России в этом году составит от 3,4 до 3,41 %. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Президент отметил, что основные макроэкономические показатели – стабильные. «У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, 3,4 % инфляция — только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4-3,41 %», – сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, уровень цен на нефть мог бы быть выше, однако он добавил, что Россия располагает необходимой «подушкой безопасности».