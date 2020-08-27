0
16:29
Премьера спектакля «Бегемотик» состоялась в Псковском театре кукол
14:26
Вышел трейлер картины «Цой» Алексея Учителя
13:22
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
10:46
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
10:20
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
20:31
Сюжет о Псковской области показали на Первом канале
14:47
Кинопремьеры недели: Итан Хоук — Тесла, новая часть «Билла и Теда» и «Вратарь Галактики»
Еще новости
Культура

Премьера спектакля «Бегемотик» состоялась в Псковском театре кукол

26 августа в Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Бегемотик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам создателей спектакля, «это добрая и симпатичная история о том, насколько важно иметь друга (или друзей) и непременно быть кому-то нужным».

Режиссёр-постановщик премьерного спектакля «Бегемотик» Борис Поткин получил в подарок от художника-постановщика того же спектакля Марии Воробьёвой ангела. Сам режиссёр о своём спектакле говорит так: «Эта история сама по себе необычная, она немножко волшебная, таинственная, интересная. Мне кажется, она своей простотой, своей добротой должна оставить в сердцах зрителей глубокий положительные след».

Спектакль «Бегемотик» можно увидеть сегодня, 27 августа, в 18:00 и 29 августа в 12:00.

Рекомендуем позаботиться о покупке билетов заранее, их мало, всего 50 на каждый спектакль.

Приобрести билеты можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Премьера спектакля «Бегемотик» состоялась в Псковском театре кукол
27 августа 2020
Премьера спектакля «Бегемотик» состоялась в Псковском театре кукол
Вышел трейлер картины «Цой» Алексея Учителя
27 августа 2020
Вышел трейлер картины «Цой» Алексея Учителя
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
27 августа 2020
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
27 августа 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем российского кино
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
27 августа 2020
ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
Сюжет о Псковской области показали на Первом канале
26 августа 2020
Сюжет о Псковской области показали на Первом канале
Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове
26 августа 2020
Моноспектакль ректора «Щуки» покажут на Пушкинском фестивале в Пскове
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа
26 августа 2020
Этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Псковской области 28 августа

Идет загрузка...