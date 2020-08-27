Премьера спектакля «Бегемотик» состоялась в Псковском театре кукол

16:29, 27 августа 2020, ПАИ

26 августа в Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Бегемотик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По словам создателей спектакля, «это добрая и симпатичная история о том, насколько важно иметь друга (или друзей) и непременно быть кому-то нужным».

Режиссёр-постановщик премьерного спектакля «Бегемотик» Борис Поткин получил в подарок от художника-постановщика того же спектакля Марии Воробьёвой ангела. Сам режиссёр о своём спектакле говорит так: «Эта история сама по себе необычная, она немножко волшебная, таинственная, интересная. Мне кажется, она своей простотой, своей добротой должна оставить в сердцах зрителей глубокий положительные след».

Спектакль «Бегемотик» можно увидеть сегодня, 27 августа, в 18:00 и 29 августа в 12:00.

Рекомендуем позаботиться о покупке билетов заранее, их мало, всего 50 на каждый спектакль.

Приобрести билеты можно здесь.