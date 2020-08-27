Новейшие технологии очистки промышленных стоков обсудили участники клуба 5 o’clock на площадке ОЭЗ «Моглино»

17:56, 27 августа 2020, ПАИ

26 августа прошла очередная сессия клуба 5 o’clock. На площадке особой экономической зоны «Моглино» участники встречи - представители власти, бизнеса и науки - обсудили современные технологии очистки промышленных сточных вод и стоимость их внедрения.

Сточные воды предприятий химической, лёгкой, фармацевтической, лакокрасочной промышленности содержат целый комплекс органических загрязняющих веществ, в том числе токсичных. Уменьшение воздействия промышленных предприятий на природу сокращает не только экологический, но и финансовый ущерб. Экономический эффект от использования технологий водоочистки состоит в снижении экологического сбора за негативное воздействие на окружающую среду.

Участники клуба, в частности, узнали об адсорбционном способе очистки с использованием многокомпонентных фильтров на основе природных глинистых минералов. Такие системы тоже бывают разными. Например, фильтр с сетчатым стальным электродом очищает сточные воды от токсикантов на 99,82%.

Также существует метод очистки сточных вод с применением биотехнологии ISBS. Эта технология работает за счёт биореактора, в котором находятся бактерии, поедающие органические вещества из сточной воды. Однако этот метод не работает в отношении ила, а утилизация ила, осадка очистных сооружений – самый дорогостоящий пункт в эксплуатационных затратах систем очистки стоков. Но здесь можно сэкономить, обезвожить ил и использовать его в производстве биогаза.

В ОЭЗ «Моглино» поддерживают концепцию ответственного отношения к природным ресурсам и экологичности окружающей среды. Экологические стандарты - один из важнейших приоритетов развития особой экономической зоны, так как на её территории размещается множество производств.

Для сокращения негативного воздействия на природу на территории «Моглино-1» действуют локальные очистные системы, которые очищают поверхностно-сточные воды, собираемые с дорог, с территории общего пользования и из водосточных сооружений резидентов. Таким образом, у каждого завода на территории «Моглино» есть своя водоочистительная система, а собираемые оттуда стоки проходят двойную очистку. Затем вода попадает в речку Листовку, которая протекает рядом.

В «Моглино» систематически проводят мониторинг сбрасываемых стоков. Забор воды на анализы происходит на месте сразу после прохождения очистки, в месте впадения стоков в реку и дальше по течению. Анализом состояния водной среды занимается сторонняя независимая организация. За всю историю проведения анализа превышения нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ ни разу обнаружено не было.