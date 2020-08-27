Совершенствование работы «одного окна» для инвестора

17:07, 27 августа 2020, ПАИ

Как сообщил руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин, сейчас стоит задача сформировать чёткую систему работы «одного окна» - это шаги и преимущества, которые будут сформированы на базе Агентства и закреплены соответствующим документом.

«Одно окно» в лице Агентства должно сформировать доверие со стороны инвестора и позволить исключить лишние действия.

Новый подход в рамках «одного окна» позволит сократить сроки согласования разрешительной документации, ускорить процедуру рассмотрения проблемных вопросов на всех этапах реализации проекта, сформировать исчерпывающий перечень требуемых по проекту документов, обеспечить индивидуальный подход и подбор эффективных мер поддержки регионального и федерального уровня.

В первую очередь это совместная работа Агентства с инициатором инвестиционного проекта, начиная от первичной консультации о возможностях и перспективах проекта, решения проблемных вопросов и до завершения этапа реализации проекта.

Для закрепления изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» необходимо утвердить документ на региональном уровне.

Целью изменений регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» является улучшение инвестиционного климата Псковской области.