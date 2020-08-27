0
14:45
1 сентября в Псковской области будет солнечно
14:14
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
13:22
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
13:11
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
13:05
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
13:04
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
12:45
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Еще новости
Общество

Совершенствование работы «одного окна» для инвестора

Вячеслав Федюнин. Фото ПАИ.

Как сообщил руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин, сейчас стоит задача сформировать чёткую систему работы «одного окна» - это шаги и преимущества, которые будут сформированы на базе Агентства и закреплены соответствующим документом.

«Одно окно» в лице Агентства должно сформировать доверие со стороны инвестора и позволить исключить лишние действия.

Новый подход в рамках «одного окна» позволит сократить сроки согласования разрешительной документации, ускорить процедуру рассмотрения проблемных вопросов на всех этапах реализации проекта, сформировать исчерпывающий перечень требуемых по проекту документов, обеспечить индивидуальный подход и подбор эффективных мер поддержки регионального и федерального уровня.

В первую очередь это совместная работа Агентства с инициатором инвестиционного проекта, начиная от первичной консультации о возможностях и перспективах проекта, решения проблемных вопросов и до завершения этапа реализации проекта.

Для закрепления изменений в регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» необходимо утвердить документ на региональном уровне.

Целью изменений регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» является улучшение инвестиционного климата Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Инвестируй в Псковскую область!
Крупные инвестиционные проекты реализует ООО «СевЗапИнвест» Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса» В Псковской области заработал новый Инвестиционный портал региона Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию Спортивно-развлекательный комплекс «Раздолье» в Пскове дополнят спортивными аттракционами Инвестор из Греции запустил производство сыров в Псковском районе Агентство инвестиционного развития сопровождает инвесторов в ручном режиме Лариса Семашко: Пандемия коронавируса не мешает работе инвесторов Около 11 тысяч новых рабочих мест может появиться в Псковской области благодаря Агентству инвестразвития
Посмотреть все материалы сюжета >>>

1 сентября в Псковской области будет солнечно
27 августа 2020
1 сентября в Псковской области будет солнечно
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
27 августа 2020
Генеральный директор ООО «ЕВРОБИТ» рассказала о сотрудничестве с ОЭЗ «Моглино»
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
27 августа 2020
Премьера моноспектакля «И смех, и грех» артиста Владимира Свекольникова состоится в Пскове
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
27 августа 2020
Почти в три раза сократилось количество внебольничных пневмоний в Псковской области
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
27 августа 2020
Ведерников: В новой инфекционной больнице будет работать лучшая команда
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
27 августа 2020
Еще один фронтовик получил телефон от партии «Единая Россия»
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
27 августа 2020
В шести районах Псковской области превышен средний показатель по коронавирусу
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета
27 августа 2020
Игорь Иванов обсудил с главой Порховского района социально-экономическое состояние муниципалитета

Идет загрузка...