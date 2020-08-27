Глава Пскова оценила ремонт дворовых территорий на улице Звездной

17:25, 27 августа 2020, ПАИ

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия», глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской гордумы по округу № 14 Дмитрием Барабановым оценили ремонт дворовых территорий на улице Звездной, 11 и 13, в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в мероприятии приняли участие общественники, активисты партии «Единая Россия» и местные жители.

Во дворах установлены урны, восстановлены и заасфальтированы дорожки, положено новое асфальтовое покрытие вдоль дворового проезда, оборудован бордюр нужной высоты по требованиям жильцов, восстановлены старые качели. Также по просьбам жителей установлены скамейки. В этом году планируется снос железных конструкций на зелёной зоне.

Жители дома на улице Звездной, 11, обратились к депутату с просьбой перенести с территории их дома мусорную площадку, принадлежащую дому на улице Труда, 50. Депутат заверил, что по данному вопросу направит письмо в Контрольное управление Пскова.

Активист местного отделения «Единой России» Милена Яковлева обратила внимание на обвалившийся асфальт возле дома на улице Труда, 56.

На первом этаже дома на улице Труда, 50, работает круглосуточный магазин-кафе, где продают алкоголь, на что также партийцы обратили внимание депутата.

«Было до этого три депутата – никакого сдвига не произошло. Барабанов убрал ларек, дерево спилил, выслушивает нас внимательно, ямы засыпал щебнем, привез земли и цветов для клумб. Всегда старается выслушать и помочь», – поделилась жительница многоквартирного дома на улице Звездной, 11, Евгения Иванова.