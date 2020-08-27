Снос опасных детских площадок продолжат в Пскове

17:29, 27 августа 2020, ПАИ

Снос опасных детских площадок продолжат в Пскове. На совещании в администрации города 27 августа заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас пояснил, что речь идет об ужесточении требований к таким объектам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Например, теперь запрещено выпускать и продавать оборудование для детских площадок, не соответствующее техническому регламенту ЕЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Игровые элементы, произведенные до вступления в силу новых требований, разрешено эксплуатировать в течение указанного в документах нормативного срока. Затем их следует демонтировать вне зависимости от состояния.

В адрес УГХ администрации Пскова поступило предписание Ростехнадзора, в котором напоминалось о необходимости выполнять требования нового техрегламента, поэтому городские службы уже начали демонтаж муниципальных детских площадок, срок эксплуатации которых истек и их дальнейшее использование представляет опасность для детей.

Заместитель начальника УГХ попросил руководителей управляющих компаний провести ревизию обслуживаемых ими игровых площадок на предмет их соответствия новым требованиям технического регламента.